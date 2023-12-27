قرار حول المتهم بسرقة محتويات السيارات في الدرب الأحمر

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس عاطل لاتهامه بسرقة محتويات السيارات في منطقة الدرب الأحمر بأسلوب المفتاح المصطنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تحقيقات النيابة، أوضحت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة، مؤكدا أنه يقوم بسرقة السيارات في الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة في الشوارع، ويستولى على محتوياتها ويحتفظ بها في منزله تمهيدا لبيعها.