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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار حول المتهم بسرقة محتويات السيارات في الدرب الأحمر

محكمة
محكمة

أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بحبس عاطل لاتهامه بسرقة محتويات السيارات في منطقة الدرب الأحمر بأسلوب المفتاح المصطنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

تحقيقات النيابة، أوضحت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة، مؤكدا أنه يقوم بسرقة السيارات في الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب حركة المارة في الشوارع، ويستولى على محتوياتها ويحتفظ بها في منزله تمهيدا لبيعها.

 

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