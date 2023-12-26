ضبط 534 بطاقة تموينية خلال حملة مكبرة بـ أسيوط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط حملة مكبرة، بمراكز ديروط والقوصية منفلوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين، وبتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز، تم تحرير ١٠٩ مخالفة للمخابز، منها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانوني وكذلك لعدم نظافه أدوات الرغف والعجن .



كما تم ضبط 534 بطاقة تموينية ذكية لدي احد أصحاب المخابز، قام بتجميعها بقصد الحصول على الدعم المخصص لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه .



و تم غلق أحد المخابز وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام في الرغيف الواح.

وبدائرة مركز الفتح تم ضبط احد محلات السوبر ماركت الشهيرة بداخلة كمية كبيرة من الشيبسي منتهية الصلاحية، وكذلك عدد من المحاضر بيع السجائر ازيد من السعر الرسمي.