ضبط عاطل استولى على مبالغ مالية من التأمين الاجتماعي بطهطا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج من إلقاء القبض على عاطل في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة القسم لقيامه بالغش والتدليس والاستمرار في صرف معاش زوجته المتوفاة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رغم زواجه من أخرى ورفضه رد المبالغ التي استولى عليها والتي تبلغ 149 ألف جنيه تقريبا بغير وجه حق مما أضر بالمال العام وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود محضرا لقسم شرطة طهطا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام "طارق . ك . ا . م" 46 سنة لا يعمل ومقيم / دائرة القسم بإدخال الغش والتدليس على موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والاستمرار فـي صرف المعاش المستحق له لوفاة زوجته "دعاء . خ . ا . خ " المتوفاة وعدم الإفصاح لموظفي الهيئة عن واقعة زواجه من "أحلام . ع . خ" الأمر الذي مكنه من الاستيلاء علي مبالغ مالية بلغ إجماليها "148.814.30"مائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً وثلاثون قرشاً دون وجه حق من تاريخ زواجه وحتي اكتشاف الواقعة، ورفضه الاستجابة لمطالبات الهيئة في رد المبالغ المالية المستولي عليها مما أضر بالمال العام.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.