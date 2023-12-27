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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أستراليا تفتح تحقيقًا بشأن مقتل رعاياها بغارة إسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، اليوم الأربعاء، أنها تجري تحقيقا حول مقتل شقيقين أستراليين من بين الأشخاص الذين يشتبه في أنهم لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان.

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ونقلت صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة قوله إن "وزارة الشؤون الخارجية والتجارة على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مواطنين أستراليين في لبنان وتسعى للحصول على تأكيد".

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن الشقيقين الأستراليين قُتلا بعد غارة جوية على وسط مدينة بنت جبيل .. مشيرة إلى أن الشقيقين أول أستراليين يقتلان في لبنان، حيث يدور القتال بالقرب من الحدود الإسرائيلية منذ بداية الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس. 

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أول أمس الاثنين أنه استهدف أهدافا لحزب الله في لبنان ردا على إطلاقه صواريخ على شمال إسرائيل.

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