الأمطار تدق أبواب المحافظات.. وأهالي مطروح في انتظار ملء الآبار والخزانات

الأمطار تدق الأبواب.. هذه حالة تشهدها معظم محافظات الجمهورية، حيث طقس سيئ تصاحبه أمطار مختلفة الشدة خاصة المناطق الشمالية، وطبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتأثر المحافظات برياح شمالية شرقية رطبة يصاحبها منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا الأمر الذي سيؤدي إلى سقوط أمطار في 17 محافظة مختلة متفاوتة الشدة تبدأ من القاهرة الكبرى وحتى شمال البلاد بالإضافة إلى بعض محافظات شمال الصعيد.

وتختلف شدة سقوط الأمطار في معظم محافظات الجمهورية وهي كالآتي:

سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة

أولًا: الأمطار متوسطة الشدة قد تكون تصل لغزيرة ورعدية بالمساء ومن المتوقع أن تشهدها الـ 6 محافظات الآتية:

الإسكندرية البحيرة كفر الشيخ الدقهلية دمياط بورسعيد

سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة

ثانيًا: أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ومن المتوقع أن تشهدها الـ 7 محافظات الآتية:

القاهرة الجيزة القليوبية مطروح الغربية الشرقية المنوفية

سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة

ثالثًا: أمطار خفيفة من المتوقع أن تشهدها الـ 4 محافظات الآتية:

الإسماعيلية السويس الفيوم بنى سويف

مطروح تعلن رفع حالة الطوارئ بسبب الأمطار والأهالي ينتظرون ملئ الآبار

أعلنت محافظة مطروح رفع حالة الاستعداد خلال الساعات الماضية بعد توقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط امطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، وتقوم الأجهزة التنفيذية بمراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار كما تم تشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول.

وفي ذات السياق ينتظر الكثير من أهالي مطروح سقوط الأمطار الغزيرة، لمليء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات.

سقوط الأمطار في المحافظات المختلفة

تصل لـ 16 درجة.. الأرصاد تحذر من أرصاد إسكندرية وسقوط الأمطار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الإسكندرية اليوم الأربعاء تشهد طقسا مضطربا يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، كما تراوحت دراجات الحرارة بين 20 درجة مئوية العظمى و16درجة للصغرى، مع رياح بلغت سرعتها 28كم/الساعة.