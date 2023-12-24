9 نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول

بالتزامن مع بدأ فصل الشتاء تُعد الأمطار الغزيرة والسيول من المخاطر التي تتسبب في خسائر كبيرة حول العالم، وزادت التغيرات المناخية من حدة تلك المخاطر في السنوات الأخيرة خاصة مع زيادة العواصف والأمطار المفاجئة.

وتشهد العديد من محافظات مصر هذه الأيام موجة حادة من التقلبات الجوية، الأمر الذي يشكل خطرًا على قائدى السيارات وسكان المناطق الصحراوية والمنخفضة وحتى قاطنى المنشآت السكنية العادية.

وفي ظل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية، ترصد "بوابة الوفد" للمواطنين نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول.

10 نصائح للحماية من مخاطر الأمطار والسيول..

1- احرص على متابعة حالة الطقس اليومية من خلال النشرة الجوية من مصادر رسمية موثوقة.

2- الاستجابة لتعليمات الجهات بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة والسيول.

3- احرص على صيانة إطارات السيارة والفرامل وماسحات الزجاج وسلامة المرايا خاصة خلال مواسم الأمطار.

4- تجنب استخدام الطرق المعرضة لمخاطر السيول، واتبع تعليمات المرور في حالات إغلاق أو تحويل الطرق.

5- لا تحاول عبور تجاوز مجرى السيل، خاصة أن مياه السيول قد تجلب معها زواحف سامة قادمة من الجبال.

6- ابتعد عن لمس الأسلاك الكهربائية وأعمدة الإنارة في الشوارع لتفادي الإصابة بصعق كهربائي.

7- لا تلقي القمامة في بالوعات الصرف أو مخرات السيول حرصاً على ضمان عملها بسلاسة.

8- إذا كنت من ساكني الطوابق الأرضية أو لديك جراج في العقار فاحرص على وضع مصدات رملية عند المداخل لتفادي تسرب مياه الأمطار إلى الداخل.

9- شارك المعلومات والتحذيرات المهمة ونصائح التوعية مع كل من حولك.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أوضحت أن العديد من المناطق بالقاهرة الكبرى ستشهد تساقط للأمطار تكون متفاوتة الشدة وتكون الفرصة مهيأة على باقي أنحاء القاهرة خلال الساعات القادمة وتمتد إلى شمال الصعيد مع تقدم الوقت، مشيرة إلى أن الأجواء مائلة للبرودة نسبياً على كافة الأنحاء الشمالية بسبب تكاثر السحب.