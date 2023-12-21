"التنمية المحلية" تستعد لموسم الأمطار بالمعدات وغرف العمليات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة مستعدة لموسم الشتاء، وهناك ربط دائم بين غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وإدارة الأزمات وغرف العمليات بالمحافظات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أنه تم رفع درجة الجاهزية بالنسبة للمعدات التي تمتلكها المحافظات لرفع المياه، وإعادة تمركزها، والربط أيضًا مع وزارة الإسكان من خلال مع شركات مياه الشرب الصرف.

ولفت إلى أنه تم التنسيق أيضًا مع وزارة الموارد المائية من أجل ضبط مناسيب الترع وغيرها، بالاضافة للمراجعة مع المحافظات من أجل ضبط معايير السيطرة والسلامة، متابعا: "كل ده تم مراجعته من خلال فرق عمل في محافظات الجمهورية الـ27".

وتستقبل مصر فصل الشتاء والذي يبدأ غدًا في كل عام، ويتسم ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

ومع بداية فصل الشتاء يحدث بما يُسمى بـ"الانقلاب الشتوي"، ليميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا، وهو ذروة فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الارضية، وذروة الصيف في النصف الجنوبي.

ويتسم فصل الشتاء بقصر النهار ليصل 10 ساعات تقريبًا وطول الليل ليصل 14 ساعة، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

وفلكيًا يستمر فصل الشتاء لمدة 88 يومًا و23 ساعة و39 دقيقة، ليأتي بعده فصل الربيع الذي تزدهر فيه الأشجار والأزهار.

كما يتميز الشتاء بتساقط الأمطار والثلوج في كثير من المناطق على وجه الأرض.

وتكثر الأعياد في فصل الشتاء ولا سيما الأعياد المتعلقة بأعياد الميلاد المجيد، وعيد رأس السنة الميلادية، والذي تحتفل فيه معظم دول العالم.

كما تحدث العديد من الفيضانات والعواصف، وزيادة نسبة المياه الجوفية بسبب هطول الأمطار.