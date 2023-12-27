مشروع تنمية سيناء مر بعثرات حتى 2011 (شاهد)
قال الدكتور علي إسماعيل، أستاذ المياه والأراضي بمركز البحوث، إن فكرة مشروع تنمية سيناء ترجع لعام 1979 خلال فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لافتا إلى أن هذا المشروع مر بعثرات عدة حتى عام 2011، ولم يشهد أي إنجاز به سوى استصلاح 25 ألف فدان فقط في سهل الطينة و200 ألف فدان في غرب القناة، متابعا: "وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد تعمير إنشاء سيناء".
مساحة سيناء تبلغ 61 ألف كيلومتر مربع
وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مساحة سيناء تبلغ حوالي 61 ألف كيلومتر مربع، ويجرى استهداف استصلاح ما يقرب من مليون فدان، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية لسيناء وحرص الدولة المصرية على تنميتها.
مشروعات التنمية في عهد الرئيس السيسي
وتابع أن سيناء شهدت العديد من مشروعات التنمية في عهد الرئيس السيسي، مثل مشروع أكبر محطة معالجة للصرف من أجل استكمال مشروعات استصلاح الأراضي، إذ إن سيناء في الماضي كانت تعتمد على المياه المخلوطة والملوثة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة عمل مشروعات تنموية تفيد سيناء وتوفير مياه نظيفة لها لعمل زراعات نظيفة، حتى تكون سيناء أرض بكر وتستمر على ذلك.