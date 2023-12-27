مشروع تنمية سيناء مر بعثرات حتى 2011 (شاهد)

قال الدكتور علي إسماعيل، أستاذ المياه والأراضي بمركز البحوث، إن فكرة مشروع تنمية سيناء ‏ترجع لعام 1979 خلال فترة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لافتا إلى أن هذا المشروع مر ‏بعثرات عدة حتى عام 2011، ولم يشهد أي إنجاز به سوى استصلاح 25 ألف فدان فقط في ‏سهل الطينة و200 ألف فدان في غرب القناة، متابعا: "وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد ‏تعمير إنشاء سيناء".

‏

مساحة سيناء تبلغ 61 ألف ‏كيلومتر مربع

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مساحة سيناء تبلغ حوالي 61 ألف ‏كيلومتر مربع، ويجرى استهداف استصلاح ما يقرب من مليون فدان، مؤكدا على الأهمية ‏الاستراتيجية لسيناء وحرص الدولة المصرية على تنميتها.‏

مشروعات التنمية في عهد الرئيس السيسي

وتابع أن سيناء شهدت العديد من مشروعات التنمية في عهد الرئيس السيسي، مثل مشروع أكبر ‏محطة معالجة للصرف من أجل استكمال مشروعات استصلاح الأراضي، إذ إن سيناء في ‏الماضي كانت تعتمد على المياه المخلوطة والملوثة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي شدد على ‏ضرورة عمل مشروعات تنموية تفيد سيناء وتوفير مياه نظيفة لها لعمل زراعات نظيفة، حتى ‏تكون سيناء أرض بكر وتستمر على ذلك.‏