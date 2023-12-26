الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتفقد سير الامتحانات

ر، رئيس الإدارة المركزية
ر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء

تفقد فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اعمال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، حيث تم تفقد لجان مجمع معاهد العريش الجديد الابتدائي والإعدادي، ومعهد فتيات السمران الإعدادي، ومعهد الجولف بالسمران الابتدائي، بإدارة العريش التعليمية.

وذلك للاطمئنان على توافر المناخ الملائم للطلاب باللجان، والالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات.

وطالب فضيلة الشيخ محمد المتابعة المستمرة من المراقبين وعمل تقرير يومي على كافة اللجان فى المعاهد الابتدائية والإعدادية بإدارة العريش وتزليل كافة العقبات أمام اللجان وتوفير المناخ المناسب 

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