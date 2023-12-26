رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتفقد سير الامتحانات

تفقد فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اعمال امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي، حيث تم تفقد لجان مجمع معاهد العريش الجديد الابتدائي والإعدادي، ومعهد فتيات السمران الإعدادي، ومعهد الجولف بالسمران الابتدائي، بإدارة العريش التعليمية.

وذلك للاطمئنان على توافر المناخ الملائم للطلاب باللجان، والالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات.

وطالب فضيلة الشيخ محمد المتابعة المستمرة من المراقبين وعمل تقرير يومي على كافة اللجان فى المعاهد الابتدائية والإعدادية بإدارة العريش وتزليل كافة العقبات أمام اللجان وتوفير المناخ المناسب