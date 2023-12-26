مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجنوب سيناء
لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.
تلقي مدير أمن جنوب سيناء،بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ربع نقل بالطريق الدولي، وأسفر الحادث عن أصابة كلا من :-
- محمد محمود محمد حنفى - 21 سنة - الشرقية .
- مراد محمد الجوهرى - 20 سنة - الغربية .
كما أسفر الحادث عن مصرع محمد هشام عبدالرؤوف - 20 سنة - الإسكندرية .
وتم تحويل المصابين الي مستشفي راس سدر لعمل الاسعافات الازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت أدارة مرور جنوب سيناء ازالة الحادث من الطريق العام.