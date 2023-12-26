مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرون في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تلقي مدير أمن جنوب سيناء،بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ربع نقل بالطريق الدولي، وأسفر الحادث عن أصابة كلا من :-