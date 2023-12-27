احذر شحن iPhone باستخدام أجهزة غير مصرح بها

هناك العديد من الاحتياطات التي تضعها شركة Apple في الاعتبار أثناء استخدام أجهزة iPhone وحتى الأجهزة الأخرى التي تصنعها، ولكن الشيء الوحيد الذي ركزت عليه الشركة دائمًا هو - كابل الشحن والمحولات الأصلية أو على الأقل استخدام الكابل الذي يأتي مع MFI شهادة.

يبدو أن أحد مستخدمي Reddit الذي يحمل اسم NoisilyMarvellous على المنصة قد نشر صورة لجهاز iPhone 15 Pro Max مع وجود منفذ شحن منصهر عالق في الجهاز. يحتوي منشور المستخدمين أيضًا على الكثير من الأسئلة مثل "كيف يمكنني إزالة هذا؟ أيضًا، هل هذه مشكلة في الهاتف أو كابل الشحن أو القابس؟ ليس لدي AppleCare، هل هذا شيء ستصلحه Apple؟

وذكر موقع Redditor أيضًا أن الهاتف أصبح ساخنًا جدًا أثناء الشحن طوال الليل لدرجة أنه أحرق أصابعه أثناء إزالة كابل الشحن مما أدى إلى توقف المنفذ في الهاتف حيث ذاب الجزء البلاستيكي من الكابل تمامًا.



لماذا قد حدث هذا مع iPhone



لطالما طلبت شركة Apple من المستخدمين استخدام الكابلات المعتمدة للشحن، وعندما تحولت الشركة إلى منفذ USB-C مع سلسلة iPhone 15، أعطت الأشخاص المزيد من الخيارات لشحن الكابل. الآن، ليس هناك من ينكر أن السوق مليء بكابلات Type-C وهذه الكابلات متوفرة في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام والأسعار. ومع ذلك، فإن المنتجات ذات الأسعار المعقولة ليست جيدة وقد تسبب ضررًا للجهاز. يبدو أن هذه الحالة حدثت بسبب كابل منخفض الجودة. ومع ذلك، لم يوضح Redditor الكابل الذي كان يستخدمه لشحن الجهاز.

السؤال هو كيفية ضمان الشحن الآمن. حسنًا، لدى Apple اثنين منهم مدرجين في صفحة الدعم الخاصة بموقعهم على الويب. ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكن للمرء أن يأخذها في الاعتبار لضمان شحن أكثر أمانًا.

تجنب استخدام أجهزة الشحن التابعة لجهات خارجية: ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر أهمية. يعد استخدام أجهزة الشحن الأصلية من Apple أو على الأقل أجهزة الشحن المعتمدة من MFi أمرًا مهمًا لأنها تلبي متطلبات معينة تقترحها Apple لسلامة أجهزتها وتجنب التسبب في تلف البطارية.

تجنب استخدام كابلات خارجية: لقد سبق أن أوضحنا ذلك أعلاه ويوصى باستخدام كابلات عالية الجودة لشحن الجهاز.

تحقق من تصنيف الطاقة للكابل: قد يؤدي استخدام كابلات ذات تصنيف منخفض الطاقة مع أجهزة شحن عالية الطاقة إلى ارتفاع درجة الحرارة ويؤدي في النهاية إلى إتلاف الكابل والجهاز.

تجنب إبقاء الهاتف على السرير أو المواد الناعمة: من الشائع أن تسخن الهواتف الذكية، وخاصة تلك التي تدعم الشحن السريع، عند الشحن. يُنصح بإبقاء الجهاز على سطح صلب وليس تحت الوسادة أو على القماش.

يجب تجنب الشحن طوال الليل: لا تترك هاتفك يشحن طوال الليل. يمكن أن يتسبب ذلك في الشحن الزائد ويمكن أن يلحق الضرر بالبطارية وينتهي الأمر باشتعال النيران في حالة حدوث خطأ ما.