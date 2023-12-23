كيفية شحن iPhone 15 بسرعة باستخدام USB-C

لقد تغير وضع الشحن لجهاز iPhone 15 وiPhone 15 Pro هذا العام. تم استبدال منفذ Lightning الخاص بشركة Apple بمنفذ USB-C، لذا يمكنك الآن شحن هاتفك باستخدام أي كابل USB-C ومحول طاقة USB-C تقريبًا يمكنك العثور عليهما عبر الإنترنت. ولكن ما الذي تحتاجه بالضبط للتأكد من أنه يمكنك شحن بطارية iPhone الخاصة بك في أسرع وقت ممكن؟



نظرًا لأن USB-C هو معيار مفتوح، يمكنك استخدام أي كابل USB-C يمكنك العثور عليه تقريبًا. يأتي iPhone 15 مزودًا بكابل مضفر منسوج لطيف في العلبة، ولكن يمكنك استخدام أي كابل USB-C يمكنك العثور عليه - بما في ذلك تلك التي يتم تسويقها على أنها كابلات هاتف "Android". ومع ذلك، إذا بدا أن جهاز iPhone الخاص بك يشحن ببطء، فربما تحتاج إلى تغيير وحدة الشحن الخاصة بك.

عندما قامت شركة Apple بتضمين الملحقات في العلبة، كان جهاز iPhone مزودًا بمحولات طاقة صغيرة بقدرة 5 واط. نظرًا لأنه تم تضمينها مع iPhone لفترة طويلة، فلا يزال هناك الكثير منها في العالم. إذا كان لديك واحد منها، فهو آمن تمامًا للاستخدام مع iPhone 15؛ تحتاج فقط إلى كابل USB-C إلى USB-A لتوصيله.

ومع ذلك، فإنه لن يشحن هاتفك إلا بسرعة 5 واط. كان هذا أمرًا جيدًا عندما كانت سعة بطاريات الهواتف الذكية أصغر بكثير قبل خمس سنوات، لكن بطاريات iPhone أكبر بكثير هذه الأيام. ونتيجة لذلك، قد يستغرق الشحن بقدرة 5 واط أربع أو خمس ساعات للانتقال من الصفر إلى 100%. إنه بطيء.



شحن سريع للايفون 15

لشحن iPhone 15 بسرعة، ستحتاج إلى وحدة شحن ذات قوة كهربائية أعلى. يمكن لمنفذ iPhone USB-C من الناحية الفنية أن يستقبل طاقة تصل إلى 27 واطًا، ولكن من الناحية العملية هناك عوائد متناقصة على سرعة الشحن التي تزيد عن 20 واطًا. لذا، باستخدام كابل USB-C ومحول طاقة Apple 20 W USB-C، يمكنك شحن iPhone 15 من صفر إلى 50% في حوالي 30 دقيقة، ومن صفر إلى 100% في أقل من ساعتين.

ومع ذلك، فأنت لا تقتصر على استخدام ملحقات Apple. تتوفر الكثير من خيارات الشحن USB-C ذات القوة العالية في السوق والتي تعد أكثر ملاءمة من محولات Apple، مثل هذا الشاحن المدمج المزدوج USB-C من Anker. كما أنه من الآمن تمامًا استخدام محولات الطاقة ذات التصنيف الأعلى من 20 واط؛ سيقومون تلقائيًا بشحن جهاز iPhone الخاص بك بأقصى سرعة يدعمها.

على سبيل المثال، هذا يعني أنه إذا كان لديك محول طاقة USB-C لجهاز MacBook، فيمكنك استخدامه وشحن هاتفك بأقصى سرعة أيضًا. إذا كان جهاز MacBook الخاص بك متصلاً بالطاقة والشحن، فيمكنك أيضًا توصيل هاتفك بأحد منافذ USB-C الخاصة بالكمبيوتر المحمول وشحنه بأقصى سرعة تقريبًا.



في الواقع، USB-C يعني أنه يمكنك الآن شحن جميع أجهزة Apple الخاصة بك بسرعة باستخدام نفس الكابل ومحول طاقة MacBook بقدرة 60 واط (أو أعلى).