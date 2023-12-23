8 أشياء يتعين على Apple القيام بها لإصلاح iPhone العام المقبل

ليس هناك شك في أن سلسلة iPhone 15 لهذا العام ليست فقط من أفضل أجهزة iPhone حتى الآن، ولكنها من بين أفضل الهواتف في العالم في الوقت الحالي.

تتميز جميع الطرازات الأربعة بأداء رائع وكاميرات قوية وعمر بطارية محترم، بالإضافة إلى تصميمات متميزة ومصممة بدقة. على الرغم من كل قدراتها وجاذبيتها، تترك Apple دائمًا مجالًا للتحسين، ولدي بعض الأفكار الخاصة بي والتي آمل أن أراها في خط iPhone 16 المتوقع لعام 2024.

على الرغم من أنني قد أتطرق إلى الشائعات هنا، إلا أن هذه القائمة المختصرة للترقيات المرغوبة تأتي بشكل أساسي بعد الاستخدام المكثف لجميع الأعضاء الأربعة في خط iPhone 15 – iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max – إلى جانب اقتراحات من أماكن أخرى وسط فريق TechRadar.

امنح الدرع الخزفي مزيدًا من الحماية

قدمت Apple تقنية Ceramic Shield مع سلسلة iPhone 12، وكانت عنصرًا أساسيًا في كل أجهزة iPhone اللاحقة. يوصف بأنه "أقوى من أي زجاج هاتف ذكي [آخر]" في السوق، فهو ميزة لا يمكن إنكارها - حصريًا لجهاز iPhone - وهو بمثابة الإجابة على الزجاج المقوى الآخر المصنوع من شركة Corning، والموجود في المنافسين مثل سلسلة Samsung Galaxy S23؛ مع شاشات Gorilla Glass Victus 2 المحمية.

على الرغم من جميع الفوائد الموعودة التي توفرها بلورات النانو سيراميك لزجاج غطاء iPhone، فمن الناحية العملية، لا يزال هناك مجال للتحسين. تدعي شركة Apple أن Ceramic Shield "يوفر حماية أفضل بأربع مرات من أجهزة iPhone السابقة" بينما يكون أيضًا أكثر مقاومة للخدش. لم أسقط جهاز iPhone أبدًا بشدة لدرجة أنني حطمت زجاج الغطاء، لكنني تمكنت من خدش جهاز Ceramic Shield-toting Pro Max الجديد تمامًا (انظر الصورة أعلاه) بدون أي جهد، عندما كان الهاتف ببساطة مقلوبًا على وجهه. سطح طاولة تم تنظيفه حديثًا.

في حين تعد كورنينج بتحسينات عبر الأجيال لكل من مقاومة الكسر ومقاومة الخدش، إلا أن التوازن يجب أن يتحول لصالح سمة أو أخرى، ومع وجود Ceramic Shield كما هو الآن، أود أن أقول إن التوازن لا يزال بعيدًا قليلاً. ظهرت سحجات وخدوش دقيقة على جميع عينات iPhone 15 الجديدة نسبيًا بعد أيام فقط من الاستخدام، لذلك لن يكون هذا هو الحال مع موديلات العام المقبل.

اجعل الجزيرة أكثر ديناميكية

كانت لدي آمال كبيرة على Dynamic Island قبل إصدار سلسلة iPhone 15. أشارت الشائعات بالفعل إلى أن الميزة أصبحت إضافة واسعة النطاق، ومع هذا الاعتماد الأوسع، افترضت أن هناك ثروة من الوظائف الجديدة موجودة في متجر الكاميرا الأمامية المحسنة لجهاز iPhone. كنت مخطئ.

بينما يواصل المطورون إيجاد طرق لاستخدام Dynamic Island داخل تطبيقاتهم الخاصة، يبدو أن Apple أمضت وقتًا في هندسة كل من الأجهزة والبرامج لأول مرة عبر خط iPhone 14 Pro ثم تراجعت ببساطة وأعلنت أنها مثالية؛ دون نية لمزيد من التكيف أو التحسين. على الأقل هذا ما حدث عندما وصلت سلسلة iPhone 15 ولم تقدم الجزيرة أي وظائف أصلية إضافية عما كانت عليه قبل عام.

كل ما كنت أتمنى أن تفعله Dynamic Island بحلول الوقت الذي ظهرت فيه سلسلة iPhone 15 لأول مرة يحمل أهمية، وعلى هذا النحو، لا يزال بإمكانه العثور على مكان في خط iPhone 16.

في محاولة لتكون أكثر مراعاة للبيئة، قامت شركة Apple بإلغاء الحافظات الجلدية القديمة التي كانت بمثابة خيارات داخلية فاخرة لأولئك الذين يبحثون عن طريقة أنيقة لحماية iPhone الجديد الخاص بهم، واستبدالها بحافظة FineWoven الجديدة (والتي ستلاحظ أنها مميزة بشكل واضح) غائب عن قائمتنا لأفضل حالات iPhone 15).

تكمن المشكلة، من الناحية العملية، في أن الجلد يتقادم برشاقة، إلا أن اللمسة النهائية المصنوعة من نسيج التويل الدقيق من FineWoven تلتقط الخدوش والأوساخ بسهولة شديدة؛ مما يعني أنه يتقدم في العمر بشكل سيئ وسريع (اللقطات أعلاه مأخوذة من عطلة نهاية الأسبوع الأولى للاستخدام وحده). على الرغم من أنني لا أقترح أن تقوم شركة Apple بإعادة الجلود، فقد يكون هناك بديل جديد لـ FineWven، أو ربما خيار جديد صديق للبيئة يعتمد على قش القمح، على غرار الحالات التي تنتجها أمثال Wave Case.آبل ذات لون مختلف

بشر إطلاق iPhone 15 بواحدة من أكثر عمليات إعادة التصميم التي تم اعتبارها للخط منذ أن عادت Apple مرة أخرى إلى الجوانب المستقيمة مع سلسلة iPhone 12. ظهر التغيير أيضًا لأول مرة باستخدام التيتانيوم كجزء من البناء – حصريًا على iPhone 15 Pro و15 Pro Max.

ومع ذلك، في حين أن ألوان iPhone 15 للطرازين القياسي وPlus وصلت مع لوحة رائعة من درجات ألوان الباستيل للاختيار من بينها، فإن حرص Apple على إظهار لمسة التيتانيوم الجديدة يعني منح مستخدمي Pro مجموعة رباعية باهتة نسبيًا من الألوان التي يجب مراعاتها: لون صامت الأزرق الداكن وثلاثية من الألوان الرمادية.

اعتادت الشركة على إطلاق تشطيب إضافي كل ربيع (في نصف الكرة الشمالي)، ولكن مثل هذا الإصدار عادة ما يكون حصريًا للنماذج غير الاحترافية؛ الاستثناء الأخير هو Alpine Green iPhone 13 Pro الذي تم إصداره في مارس 2022. في حين أن هناك احتمال أن تكرر Apple التاريخ وتجلب لنا هاتف iPhone 15 Pro الأحمر المشاع والذي لم يتحقق عند الإطلاق. إذا فشل ذلك، آمل أن نرى مجموعة أكثر حيوية لسلسلة iPhone 16.

ربما يكون لونًا سماويًا ساطعًا – يشبه اللون الأزرق Sierra Blue الخاص بخط iPhone 13 Pro، أو النيلي الجديد المثير للاهتمام – تكريمًا للون الأرجواني العميق لجهاز iPhone 14 Pro. يمكن للشركة – وربما ينبغي لها – إعادة اللون الذهبي أيضًا، وهو مظهر غائب أيضًا عن الألوان المتنوعة لـ 15 Pro. ومرة أخرى، سيكون هاتف iPhone 16 Pro باللون الأحمر جيدًا أيضًا.

لنجري بعض التحسينات على سرعة USB-C

أحد التغييرات الأكثر أهمية في سلسلة iPhone 15 هو بالطبع اعتماد USB-C بدلاً من Lightning. في حين أن هذا يجعل iPhone يتماشى أخيرًا مع منتجات Apple الرئيسية الأخرى – من حيث منفذ الشحن وتوافق الكابل – فإنه يفتح أيضًا إمكانية سرعات نقل بيانات أسرع بكثير مما هو معروض حاليًا.

لسوء الحظ، في السعي لمزيد من التمييز بين النماذج القياسية عن المحترفين، يظل iPhone 15 و15 Plus عالقين بسرعات بيانات USB 2.0 المكافئة لسابقهم والتي تصل إلى 480 ميجابت في الثانية، بينما يتلقى 15 Pro وPro Max تعزيزًا لـ USB 3 ( على وجه التحديد USB 3.2 Gen 2) بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية؛ وهذا أسرع بما يصل إلى 20 مرة من الطرازات غير الاحترافية الحالية وأجهزة iPhone السابقة أيضًا.