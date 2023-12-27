خبير سياحي: كل أنماط السياحة تم إدراجها في مصر

أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أنه وخلال الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير بقطاع السياحة في مصر، مشددًا على أن قطاع السياحة يمثل قاطرة التنمية داخل مصر، منوهًا بأن "التعافي الكامل" للسياحة العالمية كان لها إنعكاس إيجابي على مصر وزاد من توافد الحركة السياحية.

قطاع السياحة يمثل قاطرة التنمية

وشدد "كارم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المٌذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، على أنه بعد جائحة كورونا كان هناك اهتمام كبير من قبل الجميع بالخروج في رحلات سياحية، موضحًا أن القطاع السياحي كان الملاذ الأول بعد جائحة كورونا، مؤكدًا أن معدلات توافد السياح إلى مصر في ازدياد كبير.

وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيزيد التنوع السياحي في مصر مما يزيد من أعداد السياح إلى مصر، منوهًا بأن كل أنماط السياحة تم إدراجها على الخريطة السياحية في التسويق لمصر، مشددًا على أن أرقام السياحة في مصر ستعود لأكثر مما كانت عليها قبل جائحة كورونا، وذلك بسبب الاعتماد على أشكال سياحية معينة بسيطة وذلك كان قبل جائحة كورونا، إلا أننا خلال الفترة الحالية تم إدراج جميع أنماط السياحة للخريطة السياحية في مصر.

وأشار إلى أن هناك العديد من أنماط السياحة التي تؤدي إلى زيادة وتدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بجانب البنية التحتية والحوافز الأخرى التي تساعد على تدفق الحركة السياحية.

تحدثت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، عن انطلاق موسم صيد البط البري في الشرقية، قائلة إن محافظة الشرقية تمتاز يوجد برك البط الطبيعية التي تحتوي على الحشائش بالإضافة إلى المناخ المعتدل، وبالتالي تكون الأجواء ملائمة لاستقبال الطيور المهاجرة، موضحة أن مصر تعد ثان أهم مسارات العالم في الطيور المهاجرة.

وأضافت “حسن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجرى الاستعداد للموسم من خلال تجهيز الشاليهات لاستقبال الهواة والصيادين، مشيرة إلى أن الشرقية تضم 3 برك طبيعية، إحداهما تقام على مساحة 1741 فدان وتضم مجموعة من الشاليهات المجهزة لاستقبال الزوار.

موسم صيد البط البري

وتابعت أن موسم صيد البط البري فى الشرقية يأتي في منتصف نوفمبر وحتي منتصف مايو، ولكن بسبب الظروف الطبيعية والمناخية هذا العام، بدأت الأصياد تكون موجودة مع بداية شهر ديسمبر، إذ انطلقت يوم الأحد الماضي ويستمر حتي شهر يناير.