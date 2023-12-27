إصابة 5 مدرسين في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الزراعي بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لمدرسة خاصة على جانب الطريق يستقله عدد من مدرسي المدرسة نتج عنه إصابة 5 من المدرسين والمدرسات بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بانقلاب أتوبيس ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس مدارس تابع لمدرسة خاصة يستقله عدد من مدرسي المدرسة قادم من سوهاج اتجاه دار السلام قيادة "محمود . ع . ع . ا" 35 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانحرافه وانقلابه علي جانب الطريق.

• نتج عن الحادث إصابة مستقلي الأتوبيس كل من :- "شيماء . خ . م . ع" 27 سنة مدرسة ومقيمة دائرة مركز سوهاج باشتباه كسر بالكتف الأيمن و"يوستينا . ج . و" 22 سنة مدرسة ومقيمة بشارع الشريف دائرة قسم ثان سوهاج بكدمة بالرقبة والجبهة و"كرستينا . م . ع" 22 سنة مدرسة ومقيمة دائرة قسم ثان سوهاج بجرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم و"الحسيني . م . ع" 24 سنة مدرس ومقيم دائرة مركز أخميم بكدمات متفرقة بالجسم و"أسامة . ص . ل" 51 سنة مدرس ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وبسؤال قائد الأتوبيس والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.