إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على الطريق الإقليمي، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على الطريق الإقليمي، نزلة جنيفا تجاه بدر بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.