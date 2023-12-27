أماكن بيع السكر المدعم بـ27 جنيهًا

أماكن بيع السكر المدعم.. يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، يأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار كيلو لسكر الواحد لـ50 جنيهًا خلال الآونة الأخيرة، مما تسبب في حالة من الجدل لدى قطاع كبير من المصريين.

ارتفاع أسعار السكر

ومع ارتفاع أسعار السكر، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات بغية السيطرة على تلك الارتفاعات الملحوظة التي تؤرق المواطنين، والتي من بينها منع تصدير السكر لمدة 3 أشهر، فضلًا عن ضخ السكر بأسعار مخفضة 27 جنيهًا ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية لحل هذه الأزمة.

المجمعات الاستهلاكية

وتم توفير السكر في الأسواق بأسعار مخفضة وفقًا لتوجيهات الحكومة، بمنافذ بيع السلع والمحال، والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات ومنافذ شركة النيل والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين.

جهاز حماية المستهلك

وفي سياق آخر يشن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني حملات مفاجأة على المحلات التجارية ومخازن شركات التعبئة للتأكد من عدم احتكار السلع، وقد كشف رئيس جهاز حماية المستهلك في وقت سابقٍ، أن أزمة السكر مفتعلة ليس لها مبرر، خاصة أنه يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع السكر تابعين للدولة.