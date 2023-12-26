الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة المقبلة

حذر محمود ميقاتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على معظم محافظات الجمهورية.

وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على فضائية الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء،أنهة ن المتوقع أن يشهد يومي الأربعاء والخميس منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود زيادة بشكل كبير في كميات الأمطار على المناطق الساحلية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطارستمتد أيضًا للمناطق الداخلية والتي تشمل القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس



وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة المنخفض الجوي يوم الخميس، حيث ستكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على المناطق الشمالية مصحوبة بنشاط ملحوظ في حركة الرياح، ومع يوم الجمعة ستقل كميات الأمطار، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية لها.

ومن جانبها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية،ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على سيناء، بارد ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 16

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 21 14

بنهــــا 21 16

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 15

المنصورة 21 15

الزقازيق 21 15

شبين الكوم 22 16

طنطا 21 15

دمياط 21 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 15

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 15

نخل 20 06

كاترين 16 04

الطور 23 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 22 14

مطروح 20 12

السلوم 20 11

سيوة 21 13

رأس غارب 26 15

الغردقة 26 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 27 17

الشلاتين 27 20

حلايب 25 21

أبو رماد 27 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 22 11

أسيوط 22 10

سوهاج 23 11

قنا 24 12

الأقصر 25 12

أسوان 26 13

الوادي الجديد 25 08

أبوسمبل 24 13



كما اعلنت هيئة الارصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث من المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى أيام "'الاربعاء، الخميس، الجمعة" تمتد خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة

ومن المتوقع أن تكون الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المسيطرة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد يومى الثلاثاء والسبت

كما تنشط الرياح ايام " الثلاثاء، الأربعاء، الخميس" على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد

جدير بالذكر أن هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض ويرفع نسبة رطوبة الهواء