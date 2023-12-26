الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على معظم المحافظات (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم من المتوقع أن يكون هناك نشاطًا نسبيًا للرياح، وبالتالي يشعرنا أكثر بالبرودة، منوهة إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة جدا على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

استقرار الأحوال الجوية

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي” اليوم الثلاثاء، أننا قد نشهد استمرارًا للاستقرار فى الأحوال الجوية فى معظم محافظات الجمهورية، وزيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، موضحة درجات الحرارة تعتبر حول أو أعلي من المعدلات الطبيعية.

غياب أشعة الشمس

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمي على القاهرة الكبري اليوم ما بين الـ22 والـ23 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي الطقس معتدل تماما فى معظم محافظات الجمهورية نهارًا، وفور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ درجات الحرارة بالإنخفاض، ويكون ملحوظا ساعات الليل المتأخر، والأجواء باردة.



