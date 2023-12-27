الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإجازات الرسمية في 2024.. فرحة لكل موظف

إجازة
إجازة

الإجازات الرسمية في 2024.. تزامنًا مع اقتراب بداية عام 2024، وانتهاء العام الجاري، يكثف الكثير من الموظفين في القطاعات المختلفة، عن الإجازات الرسمية في 2024، بغية معرفتها للسفر أو قضاء أوقاتًا سعيدة برفقة الأسرة في المنزل.

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 الإجازات الرسمية في 2024

وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة مميزة لقرائها على مدار الساعة، ونشر التقارير الخدمية المتنوعة بكل ما يهم القارئ، ننشر خلال التقرير التالي الإجازات الرسمية في 2024.

إجازة عيد الميلاد المجيد، يوم الأحد 7 يناير 2024.

إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يوم الخميس 25 يناير 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك، من يوم الأربعاء 10 أبريل إلى 12 أبريل 2024.

إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

إجازة عيد العمال، يوم الأربعاء 1 مايو 2024.

إجازة شم النسيم، يوم الاثنين 6 مايو 2024.

إجازة عيد الأضحى، من يوم الاثنين 17 يونيو حتى الأربعاء 19 يونيو 2024.

إجازة ثورة 30 يونيو، يوم الأحد 30 يونيو 2024.

إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي، يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

إجازة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، يوم الأحد 6 أكتوبر.

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