موعد شهر رمضان 2024 في مصر.. أول أيام شهر البركة

موعد شهر رمضان 2024 في مصر.. ينتظر ملايين المصريين كل عام قدوم شهر رمضان المبارك، حيث يعد شهر رمضان من الأشهر المقدسة لدى المسلمين، وفي سياق ذلك يكثف الكثير البحث عن موعد بداية شهر رمضان في مصر.

موعد حلول شهر رمضان 2024

وفقًا لمركز البحوث الفلكية المصرية، من المتوقع أن يكون موعد حلول شهر رمضان لعام 2024 يوم 11 مارس، وسيتم التأكيد على هذا الموعد بعد رصد الهلال في اليوم العاشر من مارس، وتأتى عدة شهر رمضان للعام المقبل 30 يومًا.

موعد شهر رمضان 2024

وتعلن دار الإفتاء المصرية موعد شهر رمضان 2024، بعد الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1444 هجرية، الموافق 10 مارس 2023، ومن المفترض أن يكون عيد الفطر يوم 10 أبريل، وستستمر فترة العيد لثلاثة أيام.

ليلة البدر

جدير بالذكر يعد شهر رمضان من أهم الأشهر في الإسلام ويعتبر شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر للصيام والقيام وشهر ليلة البدر ويعتبر صيام هذا الشهر الزامي لكل مسلم، ويسمح بعدم الصيام لكل من الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أو المسافر والتي تزيد مسافة سفره على 80 كيلو مترًا وأيضًا الحائض والنفساء والمريض بمرض مزمن وكذلك من هو فاقد لعقله والكبير في العمر الذي لا يتحمل الصيام وأيضًا الحامل التي تخاف على طفلها أو المرضعة.