رمضان 2024.. بدء تجهيزات مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخرانى

أعلنت شركة العدل جروب بدء التجهيزات الخاصة استعداداً لتصوير مسلسل يحيى الفخراني "عتبات البهجة" خلال الأسابيع القادمة، والمفترض طرحه في السباق الرمضاني 2024.

وشاركت الشركة الجمهور بصورة جمعت مجموعة من صناع العمل وهما المنتج جمال العدل والفنانة جومانا مراد والمخرج مجدي أبو عميرة.

وعلقت الشركة على الصورة: "بدء تحضيرات مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، بطولة النجمة چومانا مراد ومن إخراج الأستاذ مجدي أبو عميرة، رؤية تلفزيونية د.مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد".

آخر أعمال يحيى الفخرانى

من ناحية اخري، يعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مجدداً بعد غياب العامين الماضيين، إذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة"

يذكر أن مسلسل "عتبات البهجة" كان مشروعا سينمائيا يعود لعام 2009، والذي كان سيخرجه المخرج عمر عبد العزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولكن تحول العمل إلى عمل درامي سيخرجه مجدي أبو عميرة في أول عودة له للدراما التليفزيونية منذ عام 2020.