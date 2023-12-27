خبيرة فلك: 2024 الأكثر توترًا لبايدن وترامب يعود للبيت الأبيض (فيديو)

قالت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، أن عام 2024 هو الأكثر توترًا للرئيس الأمريكي الحالي جو بادين.

وأوضحت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" على فضائية etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن توقعات العام الجديد بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على موعد مع عدة انقسامات داخلية.

من المرجح عودة ترامب إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة

وأشارت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج إلى أنه بناء على تاريخ ميلاد دونالد ترامب فإن حظوظه كبيرة، ومن المرجح أن يعد إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، وسوف يهزم جو بايدن.

قالت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج، إنه على الرغم من وجود الكثير من الأحداث غير المبشرة في العالم من حروب، إلا أن هناك أمورًا مبشرة جدا، من بينها تحرر دولة من الاحتلال، بعد أن استمر عقودًا طويلة.

وأوضحت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" على قناة etc، مساء اليوم الثلاثاء أن توقعات العام الجديد بناءً على حركة الكواكب تشير إلى أن الدولة الفلسطينية سوف تنال حريتها في 2024، مشددة على أن ذلك قد لا يكون في نفس العام ويستمر لفترة لكن الحلول ستبدأ هذا العام.

أمريكا ستتراجع عن سياستها في الشرق الأوسط ومساندة دولة إسرائيل

وأشارت عبير فؤاد، خبيرة فلك وأبراج إلى أن عام 2024 سيشهد تحركات دولية لحل الأزمة الفلسطينية، مشددة على أن أمريكا ستتراجع عن سياستها في الشرق الأوسط ومساندة دولة إسرائيل