عبد الرحمن عاطف يكشف سبب تسميته بأجويرو
كشف عبد الرحمن عاطف أجويرو، لاعب نادي الداخلية سبب تسميته بأجويرو، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين السابق.
وقال عبد الرحمن عاطف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منذ أن كنت في الناشئين، البعض قال لي إنني أشبه أجويرو".
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وأضاف: "لم أكن أعرف أجويرو، وبدأت في متابعته في الدوري الإنجليزي.. أنا قصير ولدي تكوين جسم خاص، وهذا دفعني لمتابعة أجويرو، لأنني أشبهه".
وأتم عبد الرحمن عاطف تصريحاته قائلًا: "صبغت شعري باللون الأبيض مثل أجويرو، والبعض كان يعتقد أنني أشبهه.. كان البعض يعتقد أنني هو".