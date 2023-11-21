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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميمي عبد الرازق: ندمت على رد فعلي تجاه أجويرو

ميمي عبد الرازق
ميمي عبد الرازق

أكد ميمي عبدالرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية السابق، أن ما حدث مع عبدالرحمن أجويرو مهاجم الفريق في ركلة الجزاء التي سددها أمام مودرن فيوتشر، بالدوري نرفزة ملعب وخارج عن الشعور، بسبب عدم التزامه بالتعليمات.

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وتابع عبدالرازق خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "رفضت أن يسدد اللاعب ركلة الجزاء، وكنت أصرخ خارج الملعب لمنعه من التسديد".

وأضاف ميمي عبدالرازق: "قبل أن يسدد أجويرو، أكدت للجهاز الفني أنه سوف يضيع الكرة، ورفضت توقيع عقوبة عليه وفي مباراة ودية اعتمدت عليه بعدها".

واختتم ميمي عبدالرازق: "ندمت على رد فعلي ضده بكل تأكيد، وتشبيه بالأرجنتيني أجويرو بسبب تعامله مع حلاق جيد".

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