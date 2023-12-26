تعليق الدراسة في مدارس سعودية والقطاعات التابعة لها

تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها في المملكة العربية السعودية، بحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي.

وفي التفاصيل كشف تعليم ينبع تعليق الدراسة الحضورية الأربعاء، بمدارس محافظتي ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.

وقال تعليم ينبع إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة يوم الأربعاء، لتكون عن بُعد، عبر ‫منصة مدرستي، في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

تعليق الدراسة حضورياً في مدارس المدينة المنورة ومكة

وفي المدينة المنورة، وبناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة عن بعد ليوم الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع ومحافظة بدر.

وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل.

وقالت الإدارة في بيانها: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر منصة "مدرستي".