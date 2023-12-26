السعودية تقرر تعطيل الدراسة في بعض المناطق الأربعاء بسبب الطقس

قررت إدارة تعليم المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء، في جميع مدارس المنطقة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع ومحافظة بدر.

وأصدرت إدارة تعليم المدينة المنورة بيانا، جاء فيه "بناء على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر أن تكون الدراسة عن بُعد ليوم غد الأربعاء، وذلك عبر منصة "مدرستي" في جميع مدارس المدينة المنورة ومكتبَي تعليم محافظة وادي الفرع ومحافظة بدر".

وأعلنت إدارة تعليم ينبع، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأربعاء بمدارس محافظتي ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها.

وقالت إدارة تعليم ينبع، إنه “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع؛ تقرر تحويل الدراسة غدا الأربعاء لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي، في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.