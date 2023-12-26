صور.. جنايات الأقصر تسدل الستار على قضية طفل برميل المش بإعدام المتهمة

أيدت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، المستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من:حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وحاجب الجلسة، محمد عبده، حكم الإعدام على المتهمة "أميرة.م" المتهمة بقتل الطفل إبراهيم سيد، في القضية المعروفة اعلاميًا بطفل برميل المش، بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.





وكانت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، قررت الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفل إبراهيم حساني، القضية المعروفة إعلاميا بقضية "طفل برميل المش"، إلى فضيلة المفتي، وذلك عقب مناقشة الطبيب الشرعي، والاستماع إلى الشهود الذين طلبهم دفاع الجانية، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.



يشار إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بقرية نجع الطويل التابعة لمدينة الطود، وتم العثور على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام.

وعقب التحقيق تم ضبط السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتحويلها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.

وهنأت هيئةالدفاع عن المجني عليه، والتي ضمت المحامي جمال محمود، والمحامية سهير النادي، والد الطفل بعد حكم المحكمة، والذي اعتبراه انتصارًا للعدالة.