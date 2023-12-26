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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السكر والصناعات التكاميلية تعلن بداية موسم انتاج السكر من القصب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام الدين البديوى العضوالمنتدب الرئيس التنفيذي لشركه السكر والصناعات التكاميلية الاجتماع السنوى لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء موسم عصير القصب، وناقش الاجتماع تحديات موسم قصب السكر القادم.

قال البديوى انه وما زال هناك تحديات تواجه الشركه ومن أهمها نقص كمية القصب المورد وبعض المشاكل التى تواجه زراعة القصب  مثل الشوائب والوزن ويجب مشاركة المزارعين فى حل هذه المشكلات.

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السلع التموينية تعلن مناقصة لتوريد 50 ألف طن سكر قصب خام

 موسم عصر قصب السكر

كما ناقش البديوى مع رؤساء مصانع قبلي كمية القصب الموردة لكل مصنع ومتوسط طن القصب اليومى و عدد ايام التشغيل و ناتج السكر  و الوقود وتحديد مواعيد بداية الموسم وأعلن رئيس شركة السكر والصناعات التكاميلية بداية موسم عصر قصب السكر كالتالى

مصنع كوم امبو ومصنع ادفو و مصنع ارمنت يوم 1/5/ 2024

مصنع قوص 10/ 1/ 2024

مصنع دشنا 20/ 1/ 2024

مصنع نجع حمادي 10/ 1/ 2024

مصنع جرجا 15/ 1/ 2024

تم عقد الاجتماع فى مقر الشركة فى الحوامدية وبحضور كل من الاعضاء المنتدبين  و رؤساء القطاعات بالمركز الرئيسي والحوامديه و رؤساء مصانع السكر بالوجه القبلي والحوامديه.

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حكم الزكاة في محصول "قصب السكر"

ووكلاء المصانع وقطاعات القصب

وقد وجه رئيس الشركة الشكر لقيادات الشركة  الاعضاء المنتدبين و  رؤساء القطاعات حيث يتميزون بالأخلاص والولاء وبذل اقصي جهد للنهوض بالشركة وهذا ما اتضح في الزيارة الاخيره للمصانع وأن كل المهندسين والفنين والعمال أصبح لهم مفهوم واضح وهو الحرص علي مال الشركه والعمل بجد واجتهاد للتطوير باستمرار.

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الجريدة الورقية