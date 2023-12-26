بيان تحذيري من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية " ساسيرو" بيان تحذير، بمنع التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني، بعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها ضمن برامج إذاعية أو تليفزيونية أو مسلسلات.

بجانب إعادة النشر بتعديل كلمات أو لحن المصنف الأصلي لأي من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمينها برامج إذاعية أو أعمال درامية ،باعتبارها تملك بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعة منهم.

فضلا عن إقرارات الناشرين الأعضاء بإنتفاء صفتهم في التعرض لأعضائها بزعم أنهم يملكون أي من هذه الحقوق .



وحذرت الجمعية كل من المنشٱت والشركات المنظمة للحفلات في الداخل والخارج وأصحاب الوسائل الإعلامية التليفزيونية والإذاعية ومنتجي الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية" ساسيرو " وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري، المسئولية الجنائية والمدنية عن أفعالها.

علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهي شركه مصرية حكومية وعضو بالجمعية ، والتي يربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى" ساسم" وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولى لهيئات الإدارة الجماعية " سيزاك" .



ويفرض القانون المصري الحالي رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على حقوق الجمعية وأعضائها ، فضلا عن عقوبة المصادرة لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .