إنذارات من الأرصاد حول التقلبات الجوية في بعض مدن السعودية

تنبيهات وإنذارات أطلقها المركز الوطني للأرصاد السعودي، حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 13 جماد أخر 1445هـ/ 26 ديسمبر 2023م، في بعض مدن المملكة والتي تتعرض لتقلبات جوية وهطول أمطار.

وأطلق المركز إنذار مبكر بشأن الحوال الجوية، أوضح فيه حالة الطقس المتوقعة في "مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان"، والتي جاءت على النحو التالي:

تشهد منطقة المدينة المنورة فرص لهطول أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية، وتشمل الحالة بدر ووادي الفرع والرايس وينبع وخيبر والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء اليوم.

تتعرض منطقة جازان لأم طا رًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية أيضًا، وتتأثر بها كلا من فرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء اليوم.

رًا خفيفة ورياحًا نشطة مع صواعق رعدية أيضًا، وتتأثر بها كلا من فرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء اليوم. نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع شبه انعدام في الرؤية، وتتأثر كلا من الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء اليوم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقَّع في تقرير له، أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من اليوم وتستمر حتى يوم السبت القادم، ونبه من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة مكة المكرمة اعتباراً من مساء اليوم وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، في حين تتأثر محافظات المنطقة (تربة، المويه، الخرمة، رنية، القنفذة) من يوم الأربعاء حتى الجمعة بهطول أمطار متوسطة.

وتتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بداية من مساء اليوم وحتى يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وتتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) كما تتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء اليوم وحتى يوم الجمعة، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات (حائل، الغزالة, الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق) وتتأثر منطقة القصيم حتى يوم السبت.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في الرياض اعتباراً من اليوم وحتى السبت.