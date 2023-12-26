الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية.. عيار 18 بـ 186.49 ريال

بوابة الوفد الإلكترونية

سعر الذهب الآن في السعودية، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع سعر الذهب في السعودية بـ منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

 

- سعر الذهب عيار 24 في السعودية بقيمة 248.66 ريال، بما يعادل 66.29 دولار.

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أرخص دول لبيع الذهب في العالم.. لا تصدق الأسعار

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اخر تطورات أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

 

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

- سعر الذهب عيار 22 في السعودية بقيمة 227.94 ريال، بما يعادل 60.77 دولار.

 

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

- سعر الذهب عيار 21 في السعودية بقيمة 217.58 ريال، بما يعادل 58.01 دولار.

 

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

- سعر الذهب عيار 18 في السعودية بقيمة 186.49 ريال، بما يعادل 49.72 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

- سعر الذهب عيار 14 في السعودية بقيمة 145.05 ريال، بما يعادل 38.67 دولار.

 

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

- سعر الذهب عيار 12 في السعودية بقيمة 124.33 ريال، بما يعادل 33.15 دولار.

 

سعر الذهب عيار 9 في السعودية

- سعر الذهب عيار 9 في السعودية بقيمة 93.25 ريال، بما يعادل 24.86 دولار.

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