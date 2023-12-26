سعر الذهب في السعودية.. عيار 18 بـ 186.49 ريال

سعر الذهب الآن في السعودية، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع سعر الذهب في السعودية بـ منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

- سعر الذهب عيار 24 في السعودية بقيمة 248.66 ريال، بما يعادل 66.29 دولار.

سعر الذهب عيار 22 في السعودية

- سعر الذهب عيار 22 في السعودية بقيمة 227.94 ريال، بما يعادل 60.77 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

- سعر الذهب عيار 21 في السعودية بقيمة 217.58 ريال، بما يعادل 58.01 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

- سعر الذهب عيار 18 في السعودية بقيمة 186.49 ريال، بما يعادل 49.72 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في السعودية

- سعر الذهب عيار 14 في السعودية بقيمة 145.05 ريال، بما يعادل 38.67 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في السعودية

- سعر الذهب عيار 12 في السعودية بقيمة 124.33 ريال، بما يعادل 33.15 دولار.

سعر الذهب عيار 9 في السعودية

- سعر الذهب عيار 9 في السعودية بقيمة 93.25 ريال، بما يعادل 24.86 دولار.