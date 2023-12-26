الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد غدًا.. قريبًا.. حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الاخبارية المهمة، أبزرها: “قريبًا.. حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية”.

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

ـ الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل

ـ “المالية”: القطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي في 2024

ـ الإصلاحات الهيكلية القوية والبنية التحتية المتطورة تحفز مسار الاستقرار

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: ارحموا المواطن من فوضى الأسواق وجشع التجار

ــ إحالة رئيس اتحاد الفروسية إلى النيابة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية 

ــ اتجاه لتكليف “الحسيني” قائمًا بأعمال رئيس “الأوليمبية”

ـ ارتكاب جرائم الإبادة في غزة بإذن العالم 

ـ وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي بالمنطقة الجنوبية 

ـ تطورات الأوضاع في غزة وأمن البحر الأحمر تتصدر مباحثات “شكري” و"الصفدي"

ــ انفجاران قرب سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن

 

الجريدة الورقية