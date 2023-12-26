اقرأ بالوفد غدًا.. قريبًا.. حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الاخبارية المهمة، أبزرها: “قريبًا.. حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية”.
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
ـ الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل
ـ “المالية”: القطاع الخاص قاطرة التعافي الاقتصادي في 2024
ـ الإصلاحات الهيكلية القوية والبنية التحتية المتطورة تحفز مسار الاستقرار
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: ارحموا المواطن من فوضى الأسواق وجشع التجار
ــ إحالة رئيس اتحاد الفروسية إلى النيابة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية
ــ اتجاه لتكليف “الحسيني” قائمًا بأعمال رئيس “الأوليمبية”
ـ ارتكاب جرائم الإبادة في غزة بإذن العالم
ـ وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي بالمنطقة الجنوبية
ـ تطورات الأوضاع في غزة وأمن البحر الأحمر تتصدر مباحثات “شكري” و"الصفدي"
ــ انفجاران قرب سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن