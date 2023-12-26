الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الاول لبيع السلع المخفضة بالجمهورية .. تجارية الإسماعيلية تناقش ملف تطوير معرض المنتزه

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة اكرم الشافعي رئيس الغرفة وامين صندوق مساعد اتحاد الغرف، وبحضور هيئة المكتب وأعضاء المجلس لمناقشة جدول أعمال تضمن عدد من الموضوعات كان أبرزها ملف تطوير المعرض الدائم للغرفة بنادي المنتزه.

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حضر الاجتماع، كلا من جلال الطاهر نائب أول واسامة العدوي نائب ثان وأحمد سامي سليم امين مساعد صندوق الغرفة، ومن أعضاء مجلس الإدارة امال محمود، احمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، ، كمال حمودة، محمد فايق، محمد عبد المحسن، محمد السيد مدير الغرفة.

 

ناقش المجلس عدد من الموضوعات، منها ترشيح عدد من العاملين للحصول علي سلسلة من البرامج التدريبية في إطار برنامج الدعم الضريبي المنفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، بالإضافة إلي عرض المذكرة المقدمة من مدير عام الغرفة بخصوص مقابل الخدمة المميزة علي الشهادات.

 

وتقرر في نهاية الاجتماع، اعداد تقرير تفصيلي بشأن تطوير معرض نادي المنتزه باعتباره أول معرض دائم علي مستوي الجمهورية، تم افتتاحه قبل سنوات، وحظي باهتمام كبير.

 

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