الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ليسوا وحدهم .. الغرفة التجارية بالسويس تتبرع بمبلغ مالى لصالح الأشقاء في غزة

محمد الملاح
محمد الملاح

" ليسوا وحدهم " .. شعار وحال قلوب الجميع ... لسان حال كل مخلص لرابطة الدم التي تجمعنا في بوتقة واحدة، فتدفق هذا الدم في قلوبنا ليملأها بالغضب إزاء ما يتعرض له أشقاؤنا أبناء الشعب الفلسطينيين العُزل من انتهاكات تحت نيران مدافع المحتل الإسرائيلي.

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عضو الغرفة التجارية بكفر الشيخ : الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين

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الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ"الوفد": مخزون الحبوب الاستراتيجي يكفى لمدة 6 أشهر

ولزاماً علينا وفي دور مشاركتنا الاجتماعية وهو أقل حق من حقوق أشقائنا وفي دور الريادة التي تتمتع بها تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل فقد قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة السويس برئاسة محمد الملاح الموافقة علي صرف شيك بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه مصري لدعم أهل غزة طبقًا لتوجهات الدولة وجهودها لمساندة أهالي فلسطين وذلك خصمًا من الاحتياطي العام للغرفة بعد موافقة الدكتور احمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

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الجريدة الورقية