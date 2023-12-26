ليسوا وحدهم .. الغرفة التجارية بالسويس تتبرع بمبلغ مالى لصالح الأشقاء في غزة

" ليسوا وحدهم " .. شعار وحال قلوب الجميع ... لسان حال كل مخلص لرابطة الدم التي تجمعنا في بوتقة واحدة، فتدفق هذا الدم في قلوبنا ليملأها بالغضب إزاء ما يتعرض له أشقاؤنا أبناء الشعب الفلسطينيين العُزل من انتهاكات تحت نيران مدافع المحتل الإسرائيلي.

ولزاماً علينا وفي دور مشاركتنا الاجتماعية وهو أقل حق من حقوق أشقائنا وفي دور الريادة التي تتمتع بها تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل فقد قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة السويس برئاسة محمد الملاح الموافقة علي صرف شيك بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه مصري لدعم أهل غزة طبقًا لتوجهات الدولة وجهودها لمساندة أهالي فلسطين وذلك خصمًا من الاحتياطي العام للغرفة بعد موافقة الدكتور احمد سمير وزير الصناعة والتجارة.