بنزيما وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام النصر في قمة الدوري السعودي
أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة النصر، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.
ويمثل الاتحاد في اللقاء كل من ..
حارس المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: مروان الصحفي، حسن قادش، فابينيو، زكريا هوساوي.
خط الوسط: كانتي، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.
خط الهجوم: رمارينيو وكريم بنزيما وحمد لله.
ترتيب الفريقين ..
ويحتل فريق النصر الترتيب الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم.
بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.