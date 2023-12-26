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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بنزيما وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام النصر في قمة الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة النصر، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.
 

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ويمثل الاتحاد في اللقاء كل من ..

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: مروان الصحفي، حسن قادش، فابينيو، زكريا هوساوي.
خط الوسط: كانتي، فيصل الغامدي، إيجو كورنادو.
خط الهجوم: رمارينيو وكريم بنزيما وحمد لله.

ترتيب الفريقين ..
ويحتل فريق النصر الترتيب الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي  برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 13 مواجهة، وتعادل وحيد وتلقى 3 هزائم.
 بينما يحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب برصيد 28 نقطة، من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 4 مواجهات وتلقى 5 هزائم.

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