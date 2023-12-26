تجارية الإسماعيلية تبحث سبل تطوير معرض المنتزه للسلع التموينية

أعلن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اعداد تقرير تفصيلي لبحث سبل تطوير معرض نادي المنتزه للسلع التموينية لخدمة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وقال اكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن الغرفة تسعى لتطوير خدمات المعرض والذي يعد أول معرض دائم علي مستوي الجمهورية، تم افتتاحه قبل سنوات، وحظي باهتمام كبير.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب وأعضاء المجلس لمناقشة جدول أعمال تضمن عدد من الموضوعات كان أبرزها ملف تطوير المعرض الدائم للغرفة بنادي المنتزه.

وحضر الاجتماع، كلا من جلال الطاهر نائب أول واسامة العدوي نائب ثان وأحمد سامي سليم امين مساعد صندوق الغرفة، ومن أعضاء مجلس الإدارة امال محمود، احمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد عبد المحسن، محمد السيد مدير الغرفة.

ناقش المجلس عدد من الموضوعات، منها ترشيح عدد من العاملين للحصول علي سلسلة من البرامج التدريبية في إطار برنامج الدعم الضريبي المنفذ بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية.

بالإضافة إلي عرض المذكرة المقدمة من مدير عام الغرفة بخصوص مقابل الخدمة المميزة علي الشهادات.