مغارة المسيح وشجر الكريسماس.. أسيوط تتزين لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد

تشهد كنائس وابراشيات أسيوط إستعدادات مكثفة للإحتفال بأعياد الميلاد المجيد واستقبال آلاف الأقباط والمهنئيين من المسلمين وذلك بإنشاء ووضع مجسم لرحلة العائلة المقدسة "المغارة" وشجر الكريسماس.

حيث قامت فرق الكشافة من الشباب والفتيات بإنشاء "مغارة" لتجسيم رحلة العائلة المقدسة وميلاد السيد المسيح ـ عليه السلام ـ فضلاً عن وضع إنارة وأجراس الزينة على مداخل الكنائس والإبراشيات بالإضافة إلى شجرة الكريسماس والتي يحرص الآلاف من الحضور على إلتقاط الصور التذكارية معها احتفالاً بالعيد.

كما شهدت شوارع وميادين مدينة أسيوط ازدحاماً شديداً قبل احتفالات أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية خاصة أمام محلات الهدايا واللعب والتي تعرض أحجام وأنواع مختلفة لشجرة الكريسماس وملابس بابا نويل "سانت كلوز" ؛ وذلك وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة والسعادة حيث يحرص الأسايطة (مسلمين وأقباط) على شراء الملابس والهدايا والألعاب احتفالاً بإنتهاء عام 2023 واستقبال العام الجديد 2024 حيث تتنوع الهدايا ما بين (القبعات ، والطراطير ، والميداليات) لبابا نويل والتي يغلب عليها اللون الأحمر بأسعار مختلفة حسب الحجم والنوع.

فيما قام كورال كنيسة سانت تريز للاقباط الكاثوليك في أسيوط بترديد الترانيم مع الطقوس الدينية خلال الأيام الماضية احتفالاً بأعياد الميلاد المجيد والكريسماس .