أسعار الذهب تواصل الارتفاع إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات ، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 25 جنيهًا، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3300 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب في مصر

قفزت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3300 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3771 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3457 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2828 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2200 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1885 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1414 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 26400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2062 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب

استقرت الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر، في السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 217.52 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 248.59 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 227.87 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 186.44 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 145.01 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,732.01 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,735.76 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 273.45 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 652.55 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,292.67 ريال سعودي.