البنك الفيدرالي السبب.. سر الارتفاع الضخم في أسعار الذهب

قال الدكتور أسامة السعيد، العميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف، إن الارتفاع الضخم في أسعار الذهب سواء بالعملات أو المشغولات، هو نتيجة طبيعية لثبات سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي والتوقعات بانخفاض سعر الفائدة خلال عام 2024 من 3 لـ 4 مرات.

وأضاف السعيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك يؤدي إلى اتجاه الاستثمارات الدولية إلى الأسواق البديلة والتي أهمها على الإطلاق هو الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن والحقيقي لاستيعاب رؤوس الأموال المهاجرة من الولايات المتحدة إلى اسواق العالم الناشئة من ناحية وإلى الاستثمارات في صناديق الاستثمار التي تنطوي على الاستثمار في الذهب وكذلك العملات الذهبية والمشغولات كاستثمار في الأجل القصير من ناحية.

وتابع: الاستثمار في الذهب في الأجل المتوسط من المتوقع أن يحقق أرباح كبيرة نظرًا لأن العديد من الدول سيتم تفعيل عضويتها في منظمة البريكس مما يعني انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي والاتجاه نحو التعاملات الدولية لأعضاء مجموعة البريكس بالعملات المحلية لدولها، مما سيساهم في انخفاض الطلب على الدولار الامريكي خلال 2024 وما بعدها.

وأكد العميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف، أن لكل هذه الأسباب تأتي ارتفاعات أسعار الذهب مبررة لحين وجود نظام عالمي جديد يتفق فيه الشركاء الدوليين على إحلاله محل الدولار الأمريكي إلا أن ذلك لا يمكن المراهنة عليه إلا في الأجل الطويل.

أسعار الذهب اليوم

ويشهد سوق الذهب ارتفاع ضخم في الأسعار لأول مرة في تاريخه، إذ تخطة عيار 21 الأكثر مبيعًا حاجز الـ 3000 جنيه.

عيار 18:- 2781 جنيهًا.

عيار 21:- 3245 جنيهًا.

عيار 24:- 3709 جنيهًا.

الجنيه الذهب:- 25960 جنيهًا.

وقية الذهب:- 115337 جنيهًا.