الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26-12-2023

الذهب
الذهب

ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المهتمين بمعرفة أسعار الذهب في السعودية، وتصدر محرك البحث لدى جوجل عن سعر الذهب في السعودية عيار 21، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية الى 217.71 ريال سعودي، ويصل الى 58.05 دولار أمريكي.

txt

الذهب يسجل أعلى قمة في تاريخه.. والجرام يقفز 70 جنيهًا

txt

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الارتفاع الجنوني وتوقعات هبوطه

 

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 215.47 ريال أو 57.46 دولار.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 246.24 ريال أو 65.67 دولار. 

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 186.69 ريال أو 49.25 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1724 ريالا أو 459.67 دولار.

أسعار الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2042 دولارا للعقود الفورية خلال تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في مارس، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.

وشن الجيش الأمريكي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة أمس الاثنين شنه مسلحون متحالفون مع إيران وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين.

التغير في الأسعار

ارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولار للأونصة.

مواد متعلقة

الذهب يسجل أعلى قمة في تاريخه.. والجرام يقفز 70 جنيهًا

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الارتفاع الجنوني وتوقعات هبوطه

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 26-12-2023

الذهب العالمى يرتفع بفضل الدولار في عطلة عيد الميلاد

أسعار الذهب تواصل الارتفاع .. والشعبة تكشف السبب المفاجئ

نشرة التوك شو.. الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب وأزمة أغنية روبي الجديدة
الجريدة الورقية