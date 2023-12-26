أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26-12-2023

ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من المهتمين بمعرفة أسعار الذهب في السعودية، وتصدر محرك البحث لدى جوجل عن سعر الذهب في السعودية عيار 21، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وسجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية الى 217.71 ريال سعودي، ويصل الى 58.05 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية 215.47 ريال أو 57.46 دولار.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 246.24 ريال أو 65.67 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 186.69 ريال أو 49.25 دولار.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب 1724 ريالا أو 459.67 دولار.

أسعار الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2042 دولارا للعقود الفورية خلال تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في مارس، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.

وشن الجيش الأمريكي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة أمس الاثنين شنه مسلحون متحالفون مع إيران وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين.

التغير في الأسعار

ارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولار للأونصة.