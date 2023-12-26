أرادت سرقته فأزهقت روحه حرقًا.. القصاص يتحقق من قاتلة مواطن سعودي

واقعةٌ مُفعجة هزت أوساط المملكة العربية السعودية، نظرًا لشدة بشاعتها، حينما أقدمت سيدة من بنجلادش على إنهاء حياة مواطن سعودي بسكب مادة بترولية حول فراشه وإشعال النار فيه أثناء نومه، بغرض سرقته، ولكن القصاص كان حاضرًا في النهاية، مع تنفيذ حكم الإعدام بحق الجانية.

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حول ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن الجانية "ليبي ليبي أختر – بنجلاديشية الجنسية أقدمت على إنهاء حياة عودة بن عليان بن علي الشمري – سعودي الجنسية – بغرض السرقة، وذلك بسكب مادة بترولية حول فراشه وإشعال النار فيه أثناء نومه، ما أدى إلى وفاته.

لتُلقي الجهات الأمنية القبض على الجانية المذكورة، حيث أسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها.

وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت إدانتها بما نسب إليها، ولأن ما أقدمت عليـه كان على وجه يأمن فيه المجني عليه من غائلتها، حيث قتلته في بيته وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتلها حدًا لقتلها المجني عليه، وتم تأييد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.