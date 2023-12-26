تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة والديه وشقيقه وصديقه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بإنهاء حياة والديه وشقيقه وصديقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًاب بـ«مذبحة دار السلام».

كشفت التحقيقات عن وجود خلافات مالية بين المتهم ووالديه بسبب الميراث، حيث استدرجهما لأعلى العقار، وهناك اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وأنهى حياتهما، وعندما حضر شقيقه صاحب محل الدواجن، يطالب برؤيتهما، استدرجه لأعلى العقار وقتله، وعندما هاتفه العامل الذي يعمل لديه لتأخره عن الحضور استدرجه وقتله، ثم توجه وأبلغ عن غياب أسرته.

كانت ‏أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على شاب لاتهامه بقتل والده ووالدته والتخلص من شقيقه عندما عاتبه على جريمته، ثم استعانته بصديقه لدفن الجثث الثلاثة، والتخلص منه وقتله خشية فضح أمره؛ وذلك بسبب خلافات مالية بدار السلام.

‏تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا ‏بالعثور على 4 جثامين بمكان مهجور، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

بالفحص والتحري، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة البشعة، وألقي القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.