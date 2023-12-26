أقدم عاطل على التخلص من حياته، بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، نظرًا لمروره بحالة نفسية سيئة لترك زوجته مسكن الزوجية، وجرى نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تركته زوجته وحيدًا.. شخص ينهي حياته لمروره بحالة نفسية في طوخ

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بمصرع شخص بقرية الدير دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين تخلص عاطل مقيم بقرية الدير من حياته عقب مروره بأزمة نفسية لترك زوجته مسكن الزوجية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

حبس عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالخانكة

في سياق مسبق قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحوزتهما أسلحة نارية وآلية وذخائر ومواد مخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها، وعمل صحيفة حالة جنائية للمتهمين لبيان القضايا المطلوبين فيها لتنفيذها.

وكانت البداية بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات للواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، بتداول فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص حاملًا سلاح ناريا، مصحوبا بتعليقات متضمنة مزاولة ذلك الشخص نشاطا إجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث؛ توصل إلى أن المتهم عنصر إجرامي، له معلومات جنائية، وتبين ممارسته نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية مُتخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته عنصر إجرامى آخر، له معلومات جنائية وضبط بحوزتهما بندقية آلية 2 بندقية خرطوش و4 فرد محلى و2 طبنجة محدثة صوت و2 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية وكميات من المواد المخدرة "الحشيش الهيروين والآيس.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.