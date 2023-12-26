الذهب يسجل أعلى قمة في تاريخه.. والجرام يقفز 70 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب في الارتفاع بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة للمرة الثانية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، بقيمة 70 جنيهًا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر 3275 جنيهًا مقابل سعره صباح اليوم 3205 جنيهات وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3743 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3275 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 2807 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2179 جنيهًا.

الجنيه الذهب 26200 جنيه.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

عاد الذهب العالمي لاستكمال التداول اليوم ليشهد ارتفاعًا بدعم من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، هذا بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، ولكن يواجه الذهب حالياً تراجع في أحجام التداول.

في المقابل يستمر الذهب المحلي في الارتفاع بشكل قياسي وتسجيل مستويات تاريخية كل يوم في ظل استمرار المخاوف بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف في مصر خاصة مع تسجيل الدولار في السوق الموازي مستويات قياسية.

يتداول سعر الأونصة العالمية حالياً تحت مستوى المقاومة 2065 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولارا، ولكنه أغلق تحت مستوى المقاومة. حيث وجد الذهب الدعم بعد أن أغلق الأسبوع الماضي فوق المستوى 2050 دولار للأونصة، ليكون بذلك اخترق منطقة التداول التي سيطرت على حركة الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر.

اختراق المستوى 2065 دولار للأونصة يفتح الطريق إلى المستوى 2080 دولارا ومن بعده المستهدف عند 2100 دولار للأونصة، ولكن قد يواجه الذهب بعد التذبذب في التحركات بسبب ضعف أحجام التداول بسبب العطلات، وحقيقة أن السوق لا يعمل بكامل طاقته حاليا، بحسب التحليل.

توقعات الذهب في مصر

واخترق السعر المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 بشكل سريع دون الحاجة إلى التذبذب وتجميع زخم، ليستمر في الارتفاع خلال جلسة اليوم الثلاثاء ويسجل مستوى تاريخي جديد عند 3260 جنيه للجرام، المستهدف الآن يصبح عند المستوى 3300 جنيه للجرام، وحتى الآن لا يظهر السعر الميل إلى التذبذب أو الحاجة إلى التصحيح.