رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الارتفاع الجنوني وتوقعات هبوطه

سعر الذهب الآن في مصر، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب بمحلات الصاغة على مدار تعاملاتها اليومية، حيث ارتفعت عمليات البحث في الساعات الاخيرة من قبل الكثير من المواطنين والراغبين في الزواج ، وذلك للتعرف علي سعر الذهب الان في مصر.

شهدت أسعار المشغولات الذهبية اليوم ارتفاعًا غير مسبوقًا في سعر الجرام الواحد، ليسجيل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3205 جنيهًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأونصة .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3663 جنيها، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 ليسجل 3205 جنيهات، ووصل سعر الذهب عيار 18 عند 2747 جنيها، فيما بلغ عيار 14 ليسجل 2173 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 25648 جنيها.

وأوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة إن أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر يرجع الى العرض والطلب، مشيرًا إلى أن عرض المشغولات الذهبية للبيع قليل، على الرغم من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا بأن أسعار الذهب سوف تشهد ارتفاعات في الأيام المقبلة، وذلك نتيجة الأحداث العالمية من التضخم الذي يضرب العالم.

الشعبة تنفي توقف حركة البيع



وأصدرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد بيانا توضيحيا تنفى في صدارته توقف حركة البيع بالأسواق المحلية

وجاء البيان علي النحو التالي "نسب للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تصريحات تشير إلي توقف الأسواق عن تجارة الذهب وتوقف الإعلان عن الأسعار.

الذهب العالمي

ارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0401 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولار للأونصة.