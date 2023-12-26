الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رقم مميز منتظر لمحمد صلاح مع ليفربول

صلاح
صلاح

يقترب الدولي محمد صلاح  نجم ليفربول من تحقيق رقم مميز جديد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول بقيادة صلاح لمواجهة بيرنلي اليوم على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج.

ويفصل "مو" صلاح هدف وحيد من أجل تحقيق إنجاز جديد مع ليفربول، ذلك قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام بيرنلي.

ويحتاج صلاح هدف من أجل الوصول للهدف رقم 150 مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 149 هدفا مع الريدز خلال 263 مباراة، وصنع 69 آخرين.

سيصبح صلاح خامس هدافي فريق ليفربول حال وصوله للهدف رقم 150 مع الريدز في الدوري الإنجليزي املمتاز.
ويعد "مو" صلاح الهداف التاريخي للأحمر في مسابقة الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد في عام 1991.

وتعادل ليفربول في آخر مباراتين له في مسابقة البريميرليج، بعدما تعثر أمام مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي دون أهداف، وآرسنال بنتيجة 1-1، ليتواجد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف المدفعجية المتصدر بفارق نقطة واحدة.
 

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