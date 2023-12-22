اعترف مالك مكتب السياحة المتهم بالنصب على المواطنين بطوخ في التحقيقات الأولية، بأنه في البداية أنشأ مكتب للسياحة بمنطقة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية، وزعم المتهم تسهيل السفر للمواطنين مقابل مبلغا من المال لأداء مناسك العمرة.

استغليت رغبتهم في العمرة ..اعترافات مالك مكتب سياحة متهم بالنصب على المواطنين بطوخ

واضاف المتهم مكتب سياحة متهم بالنصب على المواطنين أمام جهات التحقيق، أن مكتب السياحة الخاص به غير مرخص، كما أنه تلقى أموالا من المواطنين، واستغل رغبتهم في العمرة، واستولى على أموالهم ولم يلتزم بوعوده، ولم يسهل لهم التأشيرات لأداء مناسك العمرة كما أنه رفض رد أموالهم إليهم.

وبداية الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من بعض المواطنين، يفيد بأن مالك مكتب سياحة غير مرخص مقيم بدائرة المركز، بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استخراج تأشيرات سفر لأداء مناسك العمرة وعدم التزامه بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة واستيلاءه على أموال المواطنين بحجة تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة ولم يلتزم بوعوده ورفض رد أموالهم، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أمرت الجهات المختصة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين، بزعم تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة.

بسبب أولوية المرور..طالب يمزق جسد آخر في الدقهلية

مزق طالب جسد طالب آخر بكلية التربية الرياضية بسكين، مما تسبب في إصابته بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي بالرئة اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس، وذلك بقرية ميت الكرماء مركز طلخا محافظة الدقهلية لخلاف بينهم على أولوية المرور.

كانت البداية بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة طلخا بوصول طارق.ا.ح.ا، 23 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية ، ومقيم قرية ميت الكرماء دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي بالرئة اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس ادعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا ،و رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيق المصاب أحمد، 19 عاما، طالب بكلية طب الأسنان ومقيم ذات القرية، اتهم المدعو أحمد.ع.ب.م، 18 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة -سكين- بحوزته، وإحداث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور حال قيادة المجني عليه سيارته والمتهم دراجة نارية موتوسيكل خاصته وسيرهما بأحد شوارع القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.