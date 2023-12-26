الهلال الأحمر الفلسطينى: مقرنا بخان يونس يتعرض لاستهدافات متكررة من الاحتلال

أعلن الدكتورعبدالجليل جنجل متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مقر الجمعية في خان يونس يتعرض لاستهدافات متكررة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال “جنجل” للقاهرة الإخبارية، إن شمال قطاع غزة لا يحتوي على أي خدمات طبية والمستشفيات خرجت تماما عن الخدمة، فضلًا عن توقف سيارات الإسعاف التابعة لنا بالكامل في شمال القطاع، موضحًا نحتاج إلى 10 أضعاف شاحنات المساعدات لإنقاذ الموقف في قطاع غزة.

يوجد موظفون في قطاع غزة يعملون على مدار الساعة

وأضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، لدينا موظفون في قطاع غزة يعملون على مدار الساعة ودائرة كوارث لخدمة النازحين، ومتطوعون يعملون على إنشاء مستشفى ميداني في رفح جنوبي غزة بطاقة 50 سريرا، فضلًا عن أنه تم إخلاء مستشفى القدس بالكامل ومستشفى الأمل يعمل بطاقة جزئية، وأيضًا أجلينا أمس مجموعة من الجرحى في مستشفيي المعمداني والشفاء إلى جنوب قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أوضح "حنجل" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 310 من الكوادر الطبية، واعتقلت 99 آخرين، آخرهم 8 من الهلال الأحمر بمركز إسعاف جباليا ولا نعرف شيئًا عنهم منذ خمسة أيام، إلى جانب اعتقال مدير مركز الهلال في خان يونس منذ 35 يومًا ولا يوجد أي معلومة عنه حتى الآن.