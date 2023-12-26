الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال شهرين من حرب غزة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يستلم 4760 شاحنة مساعدات

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه استلمت 4760 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر "رفح" منذ 21 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ 22 ديسمبر 2023، واحتوت الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومُستلزمات طبية وأدوية.

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية وإسقاط العشرات من الشهداء

txt

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يفرض قيودا على دخول المساعدات إلى غزة

وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي، أن إجمالي حصتها من الشاحنات بلغ (3049) شاحنة، فيما تم تسليم (1711) شاحنة لصالح وكالة الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن طواقم الهلال تواصل استلام المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح بالتنسيق مع منظمة الأونروا، ويتم تسليم المساعدات لوزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين.

وبلغ عدد مركبات الإسعاف التي تسلمتها الجمعية (60) مركبة، حيث تم توزيعها وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولفتت الجمعية إلى أن إجمالي كميات الوقود الواردة لقطاع غزة خلال الفترة المذكورة أعلاه 3,790,667 لتر، فيما بلغت كمية غاز الطهي الوارد في ذات الفترة 1298.48 طن.

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه صعوبات لتوصيل المساعدات للنازحين

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال بقرية تل بنابلس

الهلال الأحمر الفلسطيني: القصف الإسرائيلي يقتل عددًا كبيرًا من مسعفي غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة تعاني من نقص الكوادر والمستلزمات الطبية
الجريدة الورقية